Турист решил попробовать выпить 21 коктейль из барного меню и умер

Тимоти Саузерн, 53-летний турист из Стаффордшира, Великобритания, решил поэкспериментировать и попробовать все предлагаемые баром коктейли, (их в меню было 21), во время своего отпуска на Ямайке.

Однако, он не учёл, что еще до начала своего эксперимента, его организм уже получил «дозу» алкоголя посредством пива и бренди.

В результате, уже после употребления 12 коктейлей, ему стало плохо, и он ушел к себе в номер, где после, его обнаружили родственники, захлёбывающимся собственной рвотой. Медики не смогли помочь туристу и он скончался.

Семья покойного организовала сбор средств, чтобы доставить его тело в Великобританию и «провести достойные похороны». Эксперты на Ямайке сообщили, что причиной смерти Тимоти Саузерна стал переизбыток алкоголя, а патологоанатом Великобритании определил причину смерти, как «острый гастроэнтерит, обусловленный употреблением алкоголя». В свою очередь, получение полных токсикологических результатов с острова Ямайка может занять до трёх лет.