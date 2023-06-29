Для борьбы с колорадским жуком эксперты рекомендуют использовать уксус

Колорадский жук может нанести значительный урон картофелю, томатам и баклажанам, причем бороться с ним довольно сложно. Чтобы делать это эффективно, специалисты советуют вместо химических препаратов использовать безопасные средства, такие как раствор с сухой горчицей и уксусом.

Для его приготовления нужно развести сухую горчицу в ведре воды, (объем ведра 10 л), до полного растворения, затем добавить 100 мл девятипроцентного уксуса. А после распылить на грядки полученное средство.