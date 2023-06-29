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Найдена связь между жертвами «Титаника» и затонувшего батискафа

Lenta.ru
Опубликовано: 29.06.2023 20:15 0 42
Найдена связь между жертвами «Титаника» и затонувшего батискафа

Как пишет The New York Times, Венди Раш, жена Стоктона Раша, основателя OceanGate, который управлял батискафом «Титан», имеет связь с жертвами затонувшего «Титаника».

Она является потомком магната Исидора Штрауса и его жены Иды, которые находились на корабле во время трагедии. Венди Раш является праправнучкой четы Штраусов, которые были одной из самых богатых пар на «Титанике».

Из архивных данных известно, что Штраус и его жена путешествовали на корабле первым классом, а также то, что он отказался от спасательной шлюпки, уступив свое место женщинам и детям. Его супруга Ида также отказалась от своего места в спасательной шлюпке и осталась с мужем. На момент крушения корабля, пара прожила вместе 40 лет. 

 

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Lenta.ru
Опубликовано: 29.06.2023 20:15 0 42
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