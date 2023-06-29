Польза прополиса для людей с заболеванием ВИЧ

Ученые из бразильского Государственного университета Сан-Паулу (IBB-UNESP) провели исследование, в ходе которого было выявлено, что прополис может быть полезен для людей, живущих с ВИЧ.

Результаты их работ опубликованы в журнале Biomedicine and Pharmacotherapy.

В исследовании участвовало 40 участников с ВИЧ, половина из которых принимала прополис (500 мл) каждый день в течение 90 дней. Результаты показали, что уровень окислительного стресса в крови значительно снизился, а количество свободных радикалов, которые наносят вред здоровым клеткам - уменьшилось.

Кроме того, не было обнаружено никаких побочных эффектов, а уровень магния в крови повысился. В предыдущих исследованиях уже было высказано, что прополис способствует снижению окислительного процесса у пациентов с ВИЧ. Однако для составления окончательных рекомендаций по использованию прополиса для пациентов с этим диагнозом требуются дополнительные исследования.

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