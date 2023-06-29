Если вы зарабатываете менее 104 400 тысяч долларов в Сан-Франциско, вы считаетесь малообеспеченным

Новые правительственные директивы определили, что одинокие люди в Сан-Франциско, зарабатывающие менее 104 400 тысяч долларов в год, (в переводе на российские деньги это 745 тысяч рублей), считаются малообеспеченными и имеют право на получение жилищной помощи.

Однако в Калифорнии некоторые люди, зарабатывающие, даже больше этой суммы, всё равно испытывают финансовые трудности и не могут себе позволить самое необходимое, особенно в регионах, где цены высокие. Например, в округах Марин и Сан-Матео, где находится Силиконовая долина, зарплата в размере около 100 000 долларов считается низким доходом.

Также новые рекомендации Департамента жилищного строительства и общественного развития Калифорнии определили, что одинокие работники в округе Лос-Анджелес считаются малообеспеченными, если их доход составляет менее 70 000 долларов.

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