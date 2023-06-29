Депутаты предложили бесплатно раздавать продукты с истекающим сроком годности

Соответствующий законопроект уже отправили в правительство.

Проблема с продуктами, у которых истекает срок годности довольно остро стоит в нашей стране. Согласно законодательству, магазины могут выбрасывать такие продукты без уплаты налога на добавленную стоимость (НДС), но если они решат раздать их бесплатно, то все равно должны платить НДС. Это приводит к тому, что магазинам выгоднее утилизировать продукты, чем раздавать их бедным людям.

Депутаты разработали законопроект, который предлагает освободить магазины от уплаты НДС, если они решат раздать продукты с истекающим сроком годности бесплатно. Однако не все продукты войдут в список для «раздачи». Алкоголь, детское и диетическое питание, не будут этому подлежать.

Председатель Союза потребителей России Петр Щелищ предлагает передавать продукты через благотворительные организации, чтобы уберечь магазины от лишних налогов и убедиться, что продукты действительно дойдут до всех нуждающихся. Он также считает, что раздавать продукты с истекающим сроком годности бесплатно будет более выгодно, чем утилизировать их.

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