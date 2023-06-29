Новый предмет «Основа безопасности и защита Родины» появится в российских школах с 1 сентября 2024 года

Этот предмет заменит «ОБЖ».

По словам депутата Ивана Демченко, инициатива внесения изменений в учебный план неоднократно высказывалась в Государственной Думе.

В настоящее время Министерством просвещения РФ формируется рабочая группа, в которую будут включены депутаты, педагоги, военные, спасатели и представители общественности. Эта группа разработает предложения для новой учебной программы.

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Ивана Демченко отметил, что целью введения нового предмета является подготовка детей к взрослой жизни, обучение их навыкам и умениям, чтобы обеспечить безопасность своей семьи, и быть готовыми встать на защиту своей Родины.

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