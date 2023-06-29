Российская туристка пожаловалась на «особые условия» для немцев

Россиянка отдыхала в Египте и поделилась в "Дзене" своими наблюдениями о привилегиях, которыми пользуются немецкие туристы и об особом отношении персонала к ним.

В своем отзыве она рассказала, что в отеле, который она самостоятельно забронировала, были некоторые неприятные моменты из-за большого количества немецких туристов.

По ее словам, персонал отеля уделял им большое внимание: "Конечно, в отеле были несколько неприятных моментов, так как мы отдыхали вместе с огромным количеством немецких туристов. И им персонал отеля уделял большое внимание из-за щедрых чаевых".

Она также отметила, что не смотря на то, что сам отель благодаря зеленой территории и хорошему пляжу ей понравился, немецкие туристы всегда успевали занять лежаки первыми, что вызывало ее возмущение.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.