Академик РАН: рак легких занимает первое место по смертности от онкологических заболеваний

В интервью телеканалу 5-tv.ru врач-онколог Игорь Хатьков заявил, что рак легких является лидером по заболеваемости среди всех видов онкологических заболеваний. А также отметил, что пока нет глобальных исследований о влиянии на здоровье электронных сигарет и вейпов. Но подчеркнул, что употребление этих устройств точно не может быть полезным.

Есть отдельные случаи, когда у людей, которые курят вейпы, возникают тяжелые формы фарингита с «подозрительными полипообразными разрастаниями». Поэтому в настоящее время влияние вейпов на здоровье и их способность вызывать рак легких стали предметом обсуждения в медицинской среде.

Хатьков заявил, что пар от вейпа, попадая в легкие, так или иначе является инородным содержимом. Поэтому использование вейпов точно не является полезным.

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