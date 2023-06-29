Пассажир оказался в черном списке авиакомпании за съеденное блюдо

Знаменитый турецкий шеф-повар Мехмет Сур, летевший бизнес-классом на самолете авиакомпании Turkish Airlines из Газиантепа в Стамбул, оказался в черном списке из-за того, что съел на борту одно из турецких блюд, называемое ширдан.

Ширдан - это блюдо македонской кухни, оно представляет собой набитое в кишки рубленое мясо, запеченное в горшочках. Считается деликатесом.

Мехмет Сур записал видео, на котором он достает из-под своего поло завернутые в полиэтилен кусочки ширдана и лимона, кладет их на тарелку с обедом, поливает мясо соком цитрусовых и ест.

Это видео вызвало различные реакции. В свою очередь, авиакомпания Turkish Airlines внесла шеф-повара в черный список на полгода, поскольку его поступок нанес ущерб репутации компании.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.