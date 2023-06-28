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В Башкирии МЧС спасли лебедя, который испачкался нефтью

Опубликовано: 28.06.2023 18:18 0 83
В Башкирии МЧС спасли лебедя, который испачкался нефтью

Об этом сообщила региональная пресс-служба МЧС.

Инцидент произошел в районе садовых товариществ на севере города Салават, именно здесь местный рыбак обнаружил пострадавшую птицу. Он понял, что без помощи лебедь может погибнуть, поэтому вызвал спасателей. На место происшествия прибыла спасательная группа под руководством аварийно-спасательного отряда.

Группа также связались с Ириной, у который есть опыт спасения пострадавших птиц.

Спасатели отмыли лебедя и оказали ему первую помощь.

Благодаря оперативным и правильным действиям, у лебедя есть все шансы полностью восстановиться. Сейчас он живет у Ирины, которая с радостью приняла у себя нового обитателя. 

 

 

 

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Опубликовано: 28.06.2023 18:18 0 83
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