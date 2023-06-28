Китайская компания GAC представила свой прототип летающего электромобиля под названием GOVE

Как пишет Nikkei Asia, этот электромобиль объединяет самоходную платформу для движения по земле с беспилотной кабиной для пассажиров. Пассажир сможет перемещаться по воздуху, выбирая маршрут с помощью монитора и голосового управления.

Устройство будет автоматически перемещаться как по земле, так и в воздухе, но пассажир не сможет управлять им вручную.

Компания уже провела пробный полет с пассажиром, однако стоимость этого электромобиля и время его появления на рынке пока неизвестны.

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