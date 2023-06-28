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Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о том, что туроператоры будут освобождены от уплаты НДС при продаже туров по России

Опубликовано: 28.06.2023 16:07 1 214
Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о том, что туроператоры будут освобождены от уплаты НДС при продаже туров по России

О разработке такого законопроекта рассказал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. 

Это решение было принято в целях снижения стоимости туров и привлечения большего числа туристов в Россию. 

В настоящее время в едином федеральном реестре туроператоров зарегистрировано более 4,1 тысячи компаний, занимающихся внутренним туризмом и более 2,5 тысяч, занимающихся въездным туризмом. Освобождение от уплаты НДС позволит им сэкономить 4,2 миллиарда рублей, которые можно будет использовать на развитие туристических продуктов и инфраструктуры. 

Правительство планирует ввести нулевую ставку НДС с 1 января, действовать она будет на протяжении 4,5 лет. Кроме того, уже сейчас гостиницы, кемпинги, турбазы и другие объекты размещения освобождены от уплаты этого налога. 

Также на заседании правительства обсуждалась бюджетная политика. Премьер-министр отметил, что российский бюджет становится более устойчивым благодаря росту доходов несырьевых отраслей.

По словам Мишустина, за первый квартал 2023 года доходы от реального сектора увеличились более чем на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составили более 70%. 

 

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Опубликовано: 28.06.2023 16:07 1 214
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