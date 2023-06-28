Пассажир напал на членов экипажа из-за передозировки «мармеладными мишками»

Как сообщает The Daily Beast, это произошло на борту авиакомпании Alaska Airlines. По информации издания, стюардесса рейса Миннеаполис-Анконидж услышала крики в туалета. В ту же минуту 37-летний мужчина Кристиан Дэвид Берч (Christian David Burch) выбил изнутри дверь уборной и стал ходить по салону первого класса. Как сообщают очевидцы, мужчина шатался и не владел собой. Бортпроводники смогли посадить его на место, затем его осмотрел находившейся в самолете врач. Доктор сообщил, что Берчу требуется укол наркана, так как у пассажира произошла передозировка опиоидами.

После слов врача, пассажир вскочил со своего места и напал на членов экипажа. Несколько пассажиров ринулись на помощь бортпроводникам. Затем Кристиану Берчу все же удалось сделать укол наркана. Пассажир успокоился и весь оставшийся путь провел в молчании.

Когда борт совершил посадку, Берч объяснил полиции, что эта ситуация произошла по причине чрезмерного употребления «мармеладных мишек» ННС. Также сотрудники полиции проверили его сумку на наличие героина и карфентанила.

Кристиану Берчу выдвинули ряд обвинений, среди которых фигурирует нападение, а также вмешательство в работу членов летного экипажа и бортпроводников.

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