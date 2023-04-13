В Калуге Ока за сутки опустилась на 55 сантиметров

Уровень воды в крупных реках Калужской области продолжает снижаться. Новые данные днем в четверг, 13 апреля, опубликовало региональное ГУ МЧС.

Ока в Калуге опустилась еще на 55 сантиметров. Вода сейчас находится на отметке 16 сантиметров от нуля гидропоста. На пике паводка было 7,5 метра.

Протва в Спас-Загорье опустилась на 38 сантиметров, Угра в Товарково – на 27 сантиметров, Жиздра в Козельске – на 19 сантиметров.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.