В Калуге Ока за сутки опустилась на 55 сантиметров
Уровень воды в крупных реках Калужской области продолжает снижаться. Новые данные днем в четверг, 13 апреля, опубликовало региональное ГУ МЧС.
Ока в Калуге опустилась еще на 55 сантиметров. Вода сейчас находится на отметке 16 сантиметров от нуля гидропоста. На пике паводка было 7,5 метра.
Протва в Спас-Загорье опустилась на 38 сантиметров, Угра в Товарково – на 27 сантиметров, Жиздра в Козельске – на 19 сантиметров.
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