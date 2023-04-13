МЧС предупредило о сильном ветер в Калужской области
В четверг и пятницу, 13-14 апреля, в Калужской области ожидается усиление северо-восточного ветра. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
Порывы будут достигать 15 м/с.
При усилении ветра калужанам рекомендуют не выходить на улицу.
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