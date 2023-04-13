МЧС предупредило о сильном ветер в Калужской области

В четверг и пятницу, 13-14 апреля, в Калужской области ожидается усиление северо-восточного ветра. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Порывы будут достигать 15 м/с.

При усилении ветра калужанам рекомендуют не выходить на улицу.

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