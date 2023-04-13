Теплая погода сохранится в Калужской области
В четверг, 13 апреля, в Калужской области сохранится теплая погода.
Температура воздуха днем составит около +17 градусов.
Осадки не ожидаются, но небо может затянуть облаками.
Порывы ветра в Калуге – до 6 м/с.
По народным приметам, ясный и солнечный день 13 апреля – к жаркому и сухому сезону.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!