Теплая погода сохранится в Калужской области

В четверг, 13 апреля, в Калужской области сохранится теплая погода.

Температура воздуха днем составит около +17 градусов.

Осадки не ожидаются, но небо может затянуть облаками.

Порывы ветра в Калуге – до 6 м/с.

По народным приметам, ясный и солнечный день 13 апреля – к жаркому и сухому сезону.

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