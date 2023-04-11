В Калуге Ока за сутки опустилась на 61 сантиметр
За последние сутки уровень воды в Оке на территории Калуги уменьшился еще на 61 сантиметр. Такие данные днем во вторник, 11 апреля, опубликовало региональное ГУ МЧС.
Угра в Товарково опустилась на 54 сантиметра, Протва в Спас-Загорье – на 34 сантиметра, Жиздра в Козельске – на 28 сантиметров.
Подтопленными остаются участки в обнинских СНТ.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!