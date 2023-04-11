Во вторник, 11 апреля, в Калужской области ожидается теплая погода.

Температура воздуха днем будет находиться в районе +15 градусов.

Осадки не ожидаются.

Порывы юго-восточного ветра в Калуге – до 2 м/с.

По народным приметам, если на березе начали распускаться листья - то через неделю температура будет выше 10 градусов, а еще через неделю можно сажать картошку.

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