Уровень воды в Оке продолжает стремительно падать
За последние сутки уровень воды в Оке на территории Калуги опустился еще на 70 сантиметров – до 1,64 метра от уровня гидропоста. Такие данные днем в понедельник, 10 апреля, опубликовало региональное ГУ МЧС.
Протва в Спас-Загорье опустилась на 72 сантиметра, Угра в Товарково – на 57 сантиметров, Жиздра в Козельске – на 26 сантиметров.
Подтопленными до сих пор остаются участки в СНТ «Орбита» и СНТ «Электромонтажник» в Обнинске.
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