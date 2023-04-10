Уровень воды в Оке продолжает стремительно падать

За последние сутки уровень воды в Оке на территории Калуги опустился еще на 70 сантиметров – до 1,64 метра от уровня гидропоста. Такие данные днем в понедельник, 10 апреля, опубликовало региональное ГУ МЧС.

Протва в Спас-Загорье опустилась на 72 сантиметра, Угра в Товарково – на 57 сантиметров, Жиздра в Козельске – на 26 сантиметров.

Подтопленными до сих пор остаются участки в СНТ «Орбита» и СНТ «Электромонтажник» в Обнинске.

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