В Калужской области в понедельник будет тепло и сухо

В понедельник, 10 апреля, в Калужской области будет переменная облачность, без осадков.

Температура воздуха поднимется до +12…+17 градусов.

Порывы ветра в Калуге – до 7 м/с. Влажность воздуха – около 50%.

По народным приметам, если в этот день сороки сидят на верхних ветках деревьев или на самых верхушках, то скоро потеплеет.

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