В Калужской области в понедельник будет тепло и сухо
В понедельник, 10 апреля, в Калужской области будет переменная облачность, без осадков.
Температура воздуха поднимется до +12…+17 градусов.
Порывы ветра в Калуге – до 7 м/с. Влажность воздуха – около 50%.
По народным приметам, если в этот день сороки сидят на верхних ветках деревьев или на самых верхушках, то скоро потеплеет.
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