В Калужской области установилась теплая погода
В воскресенье, 9 апреля, в Калужской области по-прежнему будет по-весеннему тепло.
Утром температура составит около +7 градусов.
Днем воздух прогреется до +12, будет облачно с прояснениями.
Ночью похолодает до +2.
Ветер ожидается слабый, до 2 м/с.
Наши предки подмечали, если в этот день кошка постоянно сидит на подоконнике или просится на улицу — надолго установится тёплая погода.
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