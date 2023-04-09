В Калужской области установилась теплая погода

В воскресенье, 9 апреля, в Калужской области по-прежнему будет по-весеннему тепло.

Утром температура составит около +7 градусов.

Днем воздух прогреется до +12, будет облачно с прояснениями.

Ночью похолодает до +2.

Ветер ожидается слабый, до 2 м/с.

Наши предки подмечали, если в этот день кошка постоянно сидит на подоконнике или просится на улицу — надолго установится тёплая погода.

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