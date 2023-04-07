В Калуге Ока за сутки опустилась на 45 сантиметров
За последние сутки во всех крупных реках Калужской области снизился уровень воды. Новые данные днем в пятницу, 7 апреля, опубликовало ГУ МЧС по Калужской области.
В Калуге Ока опустилась на 45 сантиметров, в Козельске Жиздра – на 52 сантиметра, в Спас-Загорье Протва – на 35 сантиметров, в Товарково Угра – на 18 сантиметров.
На территории региона подтопленными остаются 25 дачных участка в СНТ «Орбита» и СНТ «Электромонтажник» в Обнинске.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!