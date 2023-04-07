В Калуге Ока за сутки опустилась на 45 сантиметров

За последние сутки во всех крупных реках Калужской области снизился уровень воды. Новые данные днем в пятницу, 7 апреля, опубликовало ГУ МЧС по Калужской области.

В Калуге Ока опустилась на 45 сантиметров, в Козельске Жиздра – на 52 сантиметра, в Спас-Загорье Протва – на 35 сантиметров, в Товарково Угра – на 18 сантиметров.

На территории региона подтопленными остаются 25 дачных участка в СНТ «Орбита» и СНТ «Электромонтажник» в Обнинске.

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