Теплые выходные прогнозируют в Калужской области

В субботу, 8 апреля, в Калужской области сохранится теплая погода.

Днем воздух прогреется до +12 градусов. Будет солнечно, без осадков.

Порывы ветра в Калуге – до 3 м/с.

Через неделю в Калуге и вовсе обещают +17 градусов.

По народным приметам, светлый восход солнца свидетельствует о том, что можно убирать сани - снега уже не будет.

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