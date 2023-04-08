Теплые выходные прогнозируют в Калужской области
В субботу, 8 апреля, в Калужской области сохранится теплая погода.
Днем воздух прогреется до +12 градусов. Будет солнечно, без осадков.
Порывы ветра в Калуге – до 3 м/с.
Через неделю в Калуге и вовсе обещают +17 градусов.
По народным приметам, светлый восход солнца свидетельствует о том, что можно убирать сани - снега уже не будет.
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