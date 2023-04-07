В Калужской области прогнозируют солнечную погоду
В пятницу, 7 апреля, в Калужской области вновь ожидается теплая погода.
Будет солнечно, без осадков.
Температура воздуха днем – до +12.
Порывы ветра в Калуге – до 5 м/с.
По народным приметам, если 7 апреля на улице стоит необычная для середины весны жара, то на Пасху, которую в нынешнем году православные будут отмечать 16 апреля, будет прохладно.
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