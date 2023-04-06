В Калуге Ока за сутки опустилась на 52 сантиметра

За последние сутки уровень воды в Оке на территории Калуги уменьшился на 52 сантиметра. Такие данные днем в четверг, 6 апреля, опубликовало ГУ МЧС по Калужской области.

Жиздра в Козельске опустилась на 51 сантиметр.

Угра в Товарково – на 1 сантиметр.

А вот в Протве в Спас-Загорье воды наоборот стало больше на 8 сантиметров. Это первое повышение за неделю.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.