Уровень воды снизился в Жиздре и Протве

Во всех крупных реках Калужской области продолжает снижаться уровень воды. Новые данные в среду, 5 апреля, опубликовало региональное ГУ МЧС.

Ока опустилась за сутки на 88 сантиметров, Жиздра – на 37, Угра – на 26, Протва – на 5.

Пик паводка в регионе был пройден в конце марта.

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