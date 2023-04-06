В Калужской области сохранится теплая погода

В четверг, 6 апреля, в Калужской области вновь ожидается теплая погода без осадков.

Температура воздуха днем составит около +13 градусов.

Порывы ветра в Калуге – до 6 м/с.

По народным приметам, теплый и ясный день предвещает скорое тепло и быстрое наступление лета.

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