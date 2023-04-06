В Калужской области сохранится теплая погода
В четверг, 6 апреля, в Калужской области вновь ожидается теплая погода без осадков.
Температура воздуха днем составит около +13 градусов.
Порывы ветра в Калуге – до 6 м/с.
По народным приметам, теплый и ясный день предвещает скорое тепло и быстрое наступление лета.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!