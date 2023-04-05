В Калуге Ока за сутки опустилась еще на 88 сантиметров
В Калужской области продолжается снижение уровня воды в реках.
За последние сутки Ока опустилась на 88 сантиметров – до 4,64 метра.
Угра в Товарково потеряла 26 сантиметров. Сейчас уровень составляет 4,91 метра, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
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