В Калуге Ока за сутки опустилась еще на 88 сантиметров

В Калужской области продолжается снижение уровня воды в реках.

За последние сутки Ока опустилась на 88 сантиметров – до 4,64 метра.

Угра в Товарково потеряла 26 сантиметров. Сейчас уровень составляет 4,91 метра, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.