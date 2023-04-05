В Калужской области потеплеет до +14
В среду, 5 апреля, в Калужской области ожидается теплая погода.
Температура воздуха днем повысится до +14.
Существенных осадков не прогнозируется.
Порывы ветра в Калуге – до 5 м/с.
По народным приметам, если день теплый, а ночью заморозки - весь месяц будет хорошая погода.
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