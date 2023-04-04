В Калуге набережная Оки освободилась от воды

В Калужской области уровень воды в крупных реках продолжает стремительно снижаться. Во вторник, 4 апреля, освободилась от воды нижняя часть набережной Оки в Калуге. Хотя еще на выходных калужане массово приезжали туда, чтобы посмотреть на затопленные дорожки.

Ока оставила после себя грязь на дорожках и мусор, который прибило к склону.

Коммунальщики пока сюда не добрались.

Напомним, на прошлой неделе нижняя часть набережной превратилась в канал, по которому даже катались на надувной лодке.

За сутки Ока опустилась на метр.

Паводок оставил после себя грязь.

Пару дней назад вода доходила до седьмой снизу ступеньки.

Вид на набережную Оки 4 апреля.

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