Вода ушла с подтопленных участков в Козельске

Уровень воды в Жиздре на территории Козельска продолжает снижаться.

Во вторник, 4 апреля, региональное МЧС сообщило, что от воды освободились приусадебные участки, которые были затоплены в течение нескольких дней.

Ранее в Козельске из-за паводка людей эвакуировали на лодках.

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