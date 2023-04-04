Вода ушла с подтопленных участков в Козельске
Уровень воды в Жиздре на территории Козельска продолжает снижаться.
Во вторник, 4 апреля, региональное МЧС сообщило, что от воды освободились приусадебные участки, которые были затоплены в течение нескольких дней.
Ранее в Козельске из-за паводка людей эвакуировали на лодках.
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