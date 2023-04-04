Дорога в деревню Староскаковское освободилась от воды

Уровень воды в Угре продолжает падать. Во вторник, 4 апреля, ГУ МЧС по Калужской области сообщило, что вновь открыт проезд в деревню Староскаковское Дзержинского района.

Это один из немногих населенных пунктов в Калужской области, который полностью отрезает от мира во время паводка.

В марте здесь была организована лодочная переправа.

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