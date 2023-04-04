В Калужской области воздух прогреется до +10
Во вторник, 4 апреля, в Калужской области ожидается переменная облачность с прояснениями.
Температура воздуха составит около +10 градусов.
Местами возможен дождь.
Порывы ветра в Калуге – до 3 м/с.
По народным приметам, если днем жарко, а ночью прохладно - к хорошей погоде.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!