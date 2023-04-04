В Калужской области воздух прогреется до +10

Во вторник, 4 апреля, в Калужской области ожидается переменная облачность с прояснениями.

Температура воздуха составит около +10 градусов.

Местами возможен дождь.

Порывы ветра в Калуге – до 3 м/с.

По народным приметам, если днем жарко, а ночью прохладно - к хорошей погоде.

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