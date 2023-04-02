Уровень воды в Оке за сутки упал на 39 сантиметров
В Калужской области вторые сутки подряд наблюдается снижение уровня воды во всех крупных реках. Новые данные днем 2 апреля опубликовало региональное ГУ МЧС.
Ока в Калуге опустилась на 39 сантиметров – до 7,3 метра. Но нижний уровень набережной пока остается затопленным.
Уровень воды в Протве в Спас-Загорье снизился на 56 сантиметров – до 6,44 метра.
Угра в Товарково опустилась на 51 сантиметр – до 7,04 метра.
В Жиздре на территории Козельска воды стало меньше на 18 сантиметров. Уровень сейчас составляет 8,22 метра.
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