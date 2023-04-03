Дожди прогнозируют в Калужской области
В понедельник, 3 апреля, в Калужской области сохранится облачная погода.
Температура воздуха составит около +9 градусов.
Возможен дождь.
Порывы ветра – до 3 м/с. Влажность воздуха – 85%.
По народным приметам, если появились комары, скоро потеплеет.
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