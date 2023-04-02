Пасмурная погода ожидается в Калужской области
В воскресенье, 2 апреля, в Калужской области вновь ожидается пасмурная погода.
Температура воздуха составит около +8 градусов.
Порывы ветра – до 5 м/с. Влажность воздуха – 80%.
По народным приметам, если птицы вьют гнезда на солнечной стороне дома, то стоит ждать холодного лета.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!