Пасмурная погода ожидается в Калужской области

В воскресенье, 2 апреля, в Калужской области вновь ожидается пасмурная погода.

Температура воздуха составит около +8 градусов.

Порывы ветра – до 5 м/с. Влажность воздуха – 80%.

По народным приметам, если птицы вьют гнезда на солнечной стороне дома, то стоит ждать холодного лета.

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