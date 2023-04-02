Сезон дождей прогнозируют в Калужской области
Новая рабочая неделя в Калужской области обещает быть дождливой.
Осадки возможны в каждый из дней с понедельника по воскресенье.
Дневная температура воздуха будет находиться в районе +8 градусов. Ночью местами возможно похолодание до нуля.
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