Сезон дождей прогнозируют в Калужской области

Новая рабочая неделя в Калужской области обещает быть дождливой.

Осадки возможны в каждый из дней с понедельника по воскресенье.

Дневная температура воздуха будет находиться в районе +8 градусов. Ночью местами возможно похолодание до нуля.

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