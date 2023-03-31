Уровень воды в крупных реках Калужской области начал снижаться

За последние сутки в Калужской области Ока поднялась на 11 сантиметров. В остальных крупных реках наблюдается снижение уровня воды. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Протва в Спас-Загорье опустилась на 32 сантиметра, Жиздра в Козельске – на 15 сантиметров, Угра в Товарково – на 9 сантиметров.

В то же время под Обнинском остаются затопленными участки в СНТ, а в Козельске под водой оказались несколько улиц.

В Калуге подтоплен мост на улице Михайловской и дорога у СНТ в Резвани.

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