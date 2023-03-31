Уровень воды в Оке за сутки вырос на 11 сантиметров

За последние сутки уровень воды в Оке на территории Калуги вырос на 11 сантиметров – до 7,75 метра от нуля гидропоста. Такие данные в пятницу, 31 марта, опубликовала городская управа.

В Угре второй день подряд наблюдается снижение. Вода упала на девять сантиметров – до 7,78 метра.

Данные по другим крупным рекам Калужской области будут опубликованы сегодня позже.

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