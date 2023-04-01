В Калужской области потеплеет на выходных
В субботу, 1 апреля, в Калужской области потеплеет до +7.
Синоптики обещают переменную облачность. Днем ожидается дождь.
Порывы ветра в Калуге – до 3 м/с. Влажность воздуха – около 90%.
По народным приметам, какая погода стоит 1 апреля, такой она будет и 1 октября.
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