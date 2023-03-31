Прохладная погода сохранится в Калужской области

В пятницу, 31 марта, в Калужской области ожидается около +3 градусов.

Синоптики обещают переменную облачность без осадков.

Порывы ветра в Калуге – до 4 м/с. Влажность воздуха – около 80%.

По народным приметам, первые цветы мать-и-мачехи говорят о теплой и солнечной весне и жарком лете.

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