Прохладная погода сохранится в Калужской области
В пятницу, 31 марта, в Калужской области ожидается около +3 градусов.
Синоптики обещают переменную облачность без осадков.
Порывы ветра в Калуге – до 4 м/с. Влажность воздуха – около 80%.
По народным приметам, первые цветы мать-и-мачехи говорят о теплой и солнечной весне и жарком лете.
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