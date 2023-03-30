Вместо обещанного дождя в Калуге пошел снег

Днем в четверг, 30 марта, синоптики прогнозировали в Калуге небольшой дождь, а пошел снег.

Снежинки, правда, падали недолго и на земле быстро таяли.

В областном центре снега не видели уже давно. А вот на западе Калужской области, в Спас-Деменском и Мосальском районах, местами высота снежного покрова достигает 2 сантиметров. А в центральной части Беларуси в начале недели и вовсе намело 14 сантиметров.

В ближайшие дни в Калуге будет постепенно теплеть, но пойдут дожди.

Снег в Калуге 30 марта.

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