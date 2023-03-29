В Калужской области продолжается подъем воды в крупных реках. Новые данные вечером в среду, 29 марта, опубликовало региональное ГУ МЧС.

В Калуге Ока за сутки поднялась на 72 сантиметра до отметки 7,26 метра от нуля гидропоста. Опасным считается показатель в 13,5 метра.

Уровень воды в Жиздре в Козельске повысился на 51 сантиметр до 8,18 метра. До опасного значения осталось 74 сантиметра.

Протва в Спас-Загорье уже достигла опасного показателя, поднявшись за сутки на 25 сантиметров до 7,55 метра.

Уровень воды в Угре на территории Товарково за сутки не изменился – 7,9 метра. До опасных значений еще 112 сантиметров.

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