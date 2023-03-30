Похолодание прогнозируют в Калужской области
В четверг, 30 марта, в Калужской области похолодает.
Утром будет около нуля, днем – до +3 градусов.
Возможен небольшой дождь.
Порывы ветра в Калуге – до 5 м/с. Влажность воздуха – около 85%
По народным приметам, если на улице холодно, то весна будет затяжной.
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