Похолодание прогнозируют в Калужской области

В четверг, 30 марта, в Калужской области похолодает.

Утром будет около нуля, днем – до +3 градусов.

Возможен небольшой дождь.

Порывы ветра в Калуге – до 5 м/с. Влажность воздуха – около 85%

По народным приметам, если на улице холодно, то весна будет затяжной.

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