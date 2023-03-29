В Калуге затопило нижнюю часть набережной Оки
Как мы уже рассказывали, 28 марта в Калуге начало затапливать нижнюю часть новой набережной Оки.
В среду дорожка полностью покрылись водой. Уровень воды в реке продолжает повышаться.
Ранее городской голова Калуги Дмитрий Денисов заявлял, что затопление набережной не стало сюрпризом. Там временно отключили электричество.
- Паводок ей не повредит, она на него рассчитана, как и набережные во всех городах на больших реках, - заверил чиновник.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!