В Калуге затопило нижнюю часть набережной Оки

Как мы уже рассказывали, 28 марта в Калуге начало затапливать нижнюю часть новой набережной Оки.

В среду дорожка полностью покрылись водой. Уровень воды в реке продолжает повышаться.

Ранее городской голова Калуги Дмитрий Денисов заявлял, что затопление набережной не стало сюрпризом. Там временно отключили электричество.

- Паводок ей не повредит, она на него рассчитана, как и набережные во всех городах на больших реках, - заверил чиновник.

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