На крупнейших водохранилищах Калужской области прошел пик паводка
Гидротехнические сооружения крупнейших водохранилищ Калужской области прошли пик половодья. Об этом в среду, 29 марта, сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Владимир Жипа.
Речь идет о Людиновском водохранилище и Верхнем и Нижнем в Кирове.
- Пик половодья на них прошел в минувшие выходные, - пояснил Жипа. - Службы эксплуатации сработали оперативно, без происшествий. Сейчас наблюдается постепенный спад притока.
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