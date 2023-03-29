На крупнейших водохранилищах Калужской области прошел пик паводка

Гидротехнические сооружения крупнейших водохранилищ Калужской области прошли пик половодья. Об этом в среду, 29 марта, сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Владимир Жипа.

Речь идет о Людиновском водохранилище и Верхнем и Нижнем в Кирове.

- Пик половодья на них прошел в минувшие выходные, - пояснил Жипа. - Службы эксплуатации сработали оперативно, без происшествий. Сейчас наблюдается постепенный спад притока.

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