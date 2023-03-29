Дожди прогнозируют в Калужской области
В среду, 29 марта, в Калужской области ожидается пасмурная погода.
В течение всего дня возможен дождь.
Температура воздуха составит около +7 градусов.
Порывы ветра в Калуге – до 4 м/с. Влажность воздуха – 90%.
По народным приметам, если стаи перелетных птиц кружат над домами, скоро потеплеет.
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