Уровень воды в реках Калужской области приблизился к опасным значениям
Вода продолжает подниматься в реках Калужской области. Новые данные днем во вторник, 28 марта, опубликовало региональное ГУ МЧС.
За последние сутки Ока в Калуге поднялась на 96 сантиметров. До опасных значений еще далеко, но набережную Оки уже затопило.
Хуже ситуация в Спас-Загорье. Протва за сутки поднялась на 58 сантиметров. До опасного уровня осталось 25 сантиметров.
Уровень воды в Угре за сутки вырос на 50 сантиметров. До опасной отметки осталось 112.
Жиздра в Козельске поднялась на 17 сантиметров. До опасного уровня – 125 сантиметров.
Ранее калужские чиновники сообщали, что пик паводка придется на 29 марта.
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