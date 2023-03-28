В Калуге начало затапливать новую набережную Оки

В понедельник мы рассказывали о затопленном пляже на Оке.

А во вторник, 28 марта, вода добралась до нижнего променада новой набережной.

Дорожки еще не полностью оказались под водой, но в некоторых местах подойти к ограждению уже можно только в резиновых сапогах.

Уровень воды в крупных реках Калужской области продолжает повышаться. Пик паводка чиновники прогнозируют на 29 марта.

Набережная Оки в Калуге утром 28 марта.

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